

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



ودع فريق نادي قطر القطري منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بتعادله الإيجابي أمام ضيفه الصفاقسي التونسي 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، ضمن مباراة إياب الدور التمهيدي الأول، إذ افتتح الضيوف باب التسجيل بالدقيقة 41 عن طريق المحترف الغيني محمد كانتي فيما أدرك قطر التعادل عبر محترفه الأرجنتيني خافيير باستوري بالدقيقة 89.



وبهذه النتيجة صعد الصفاقسي بقيادة مدربه المصري حسام البدري إلى الدور التمهيدي الثاني بمجموع المباراتين عقب تعادله ذهابا على أرضه بدون أهداف، ليتأهل لملاقاة الهلال السوداني، على ان يتأهل الفائز في مجموع المباراتين للانضمام إلى المجموعة الأولى التي تضم فرق الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

من جهة أخرى، أكمل السد عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس أمير قطر عقب فوزه المستحق على أم صلال 3-1، وبذلك اكتمل أضلاع المربع الذهبي حيث يلتقي السد مع الشحانية (درجة ثانية) في 24 الجاري، وفي اليوم التالي يلتقي العربي مع السيلية.

إلى ذلك، تعود منافسات الدوري القطري مجددا بعد فترة توقف دام 10 أيام، حيث تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ18، بمباراتين اذ يستضيف العربي (الوصيف 40 نقطة) الأهلي (السابع 21 نقطة) في الـ9:45 مساء، ونفس التوقيت يحل الشمال (التاسع 17 نقطة) ضيفا على الوكرة (الخامس 27 نقطة).