

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى مما يتسبب في حدوث أزمات واختلاق خلافات وإثارة المشاكل، مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي.. «الأنباء» ترصد أكثر التصريحات التي أطلقها نجوم الفن وأشعلت الأزمات.



رغم هدوء الفنان مصطفى شعبان وقلة ظهوره الإعلامي ومحاولة تصديره صورة ناعمة عن شخصيته إلا انه صاحب سجل كبير في الخلافات مع زملائه وله صدامات متعدد مع الفنانات اللاتي يشاركنه أعماله.. وأصبح الاعتذار ورفض مشاركة النجمات معه في أعماله أمرا عاديا.. وتبادل الاتهامات بينه وبينهن ومع كثير من أبناء الوسط الفني.



من أصعب التصريحات التي سببت أزمات شديدة في حياة مصطفى شعبان كانت من نصيب الفنانة منى زكي، حيث أعلنت تصريحات سلبية في عام 2005 عن فيلمهما «أحلام عمرنا» وتأكيدها أنه من أسوأ أعمالها التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.. وأنها ندمت أشد الندم لمشاركتها في هذا العمل، مشددة على انها لن تعمل مع الفنان مصطفى شعبان، ورد عليها خلال برنامج تلفزيوني انه غضب جدا لتصريحات منى لأن علاقته الشخصية بها كانت وطيدة من قبل، وشقيقها كان صديقه ورغم مرور سنوات طويلة على إطلاقها التصريح السلبي إلا انهما في كل لقاءاتهما يتصافحان فقط، وأقر بأنها نجمة جيله في العالم العربي.



خلاف شديد حدث بين شعبان والفنانة حورية فرغلي واشتعلت حرب التصريحات بينهما عقب إعلان الأخيرة انها فور انتهائهما من تصوير مسلسل «أمراض نسا» فوجئت بتغيير اسمه قبل العرض على الشاشة أصبح «دكتور أمراض نسا» ونسب له العمل كله لأن العنوان اقتصر عليه واختصه بمفرده، ولكن الأكثر ألما هو عدم وضع اسمها وصورتها على الإعلان الترويجي للمسلسل، وغضبت واتصلت به كثيرا، ولكنه لم يرد على اتصالاتها، فأعلنت حزنها منه على بعض وسائل الإعلام ولكنه رفض التعقيب وقتها، واعترفت بأنها ذهبت لمناسك الحج أكثر من مرة وكانت تلتقي مصطفى شعبان هناك ولم يتبادلا السلام بسبب الخلاف، حتى التقته في مهرجان المعهد الكاثوليكي وقام بتسيلمها جائزة أحسن ممثلة عن فيلم «طلق صناعي» لأنه كان عضو لجنة تحكيم وتم التصالح بينهما.



ولأن الوسط الفني يعلم جيدا وجود أزمة وخلاف بين شعبان والفنان أحمد السقا.. أوضح إعلاميا أنه لا يوجد أي خلاف يجمعهما، وأنه أثناء تصوير فيلم «مافيا» كان هناك نوع من التباعد البسيط ولكن في المرحلة الحالية لا يوجد خلاف أو مشاعر سلبية، وأنه تمت تصفية الأجواء بينهما من خلال أصدقاء مشتركين، بل إنه تم التحضير لفيلم سينمائي بعنوان «ترانيم إبليس» يجمعهما معا.. لكن العمل تعطل في مرحلة الحصول على الموافقات.



كما تسببت جملة أطلقها شعبان في مسلسل «ملوك الجدعنة» في خلاف مع الفنان محمد رمضان بعد إعلان شعبان عدم وجود فنان «نمبر وان» وهي الجملة التي يطلقها رمضان على نفسه، ولكن البعض فسر ان إطلاقه جملة «الكلام رايحلك» في المسلسل فسرها البعض بأنه يوجهها إلى رمضان، لكنه أكد أنها جملة كان يقولها كثيرا في المسلسل لأنها ضمن سلوكيات وأسلوب بطل العمل الشخصية «سفينة».



حاول بعض المقربين من علا غانم ومصطفى شعبان الصلح بينهما وإنهاء كل الخلافات التي أثرت على علاقتهما خصوصا انهما كانت تجمعهما صداقة قوية في الماضي، وتعاونهما في 4 أعمال درامية كان آخرها مسلسل «أبوالبنات» الذي بسببه توترت العلاقة بينهما حتى ان منتج آخر أعماله كامل أبوعلي اقترح اسم علا غانم لتشاركه العمل وقوبل ذلك بالرفض الشديد من قبل شعبان بسبب مشاكل داخل الكواليس جمعته سابقا بالفنانة أثناء التصوير وعلى الفور واجه شعبان انتقادا لاذعا من محبي علا على مواقع التواصل الاجتماعي واتهموه انه من ضمن أسباب إحباط علا غانم وابتعادها عن الفن وسفرها إلى أميركا للاستقرار هناك.