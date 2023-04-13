دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ القوات المسلحة في البلاد إلى «تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي»، حسبما أفادت محطة «سي سي تي في» الرسمية أمس.



ونقلت القناة عن شي قوله إن الجيش يجب أن «يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا».



وجاءت تصريحات شي خلال زيارته أمس الأول قاعدة بحرية في جنوب الصين، وذلك غداة تدريبات عسكرية تحاكي «التطويق الكامل لتايوان».



وفي السياق، أعلنت وزارة النقل التايوانية أمس أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد المقبل بسبب «أنشطة فضائية» مما سيحد من الرحلات.



ومنطقة حظر الطيران ليست مرتبطة على ما يبدو بالتدريبات. فقد أعلنت الوزارة التايوانية أن بكين ستقيمها عند «مناطق التقاء عدد من الطرق الدولية بحجة أنشطة فضائية». وسيستمر الحظر 27 دقيقة.



وكانت بكين أعلنت أولا عن حظر لثلاثة أيام لكنها غيرت خططها بعد اعتراضات من تايوان.



وكانت وزارة النقل قد أبلغت الصين أن هذا الإجراء «سيسبب مخاطر جسيمة وغير ضرورية للرحلات الجوية في المنطقة وسيضر بحقوق ومصالح الطيران الدولي».



وذكر متحدث باسم الحكومة اليابانية في وقت سابق إن حكومته تلقت إخطارا بإنشاء منطقة حظر للطيران لمدة ثلاثة أيام.



وقال هيروكازو ماتسونو إن «السلطات الصينية أبلغتنا بتحديد منطقة قد تؤثر على سلامة الطيران الجوي بسبب أنشطة الفضاء من 16 إلى 18 أبريل».