أسامة أبو السعود

هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بنيل ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد وتشكيل الحكومة الجديدة.

واكد الفارس في تصريح صحافي، ان الشعب الكويتي ينتظر من رئيس الوزراء الاصلاحي تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الحكومة، مشددا على أن الكويت لديها من الامكانيات المادية والكفاءات الوطنية ما يستطيع النهوض ببلدنا الغالي وازدهاره بالشكل الذي يليق بتاريخ الكويت لتعود كما كانت دُرّة الخليج العربي .

وشدد الفارس على أن تكويت القطاع النفطي والاعتماد على الكفاءات الوطنية لابد أن يكون على رأس الأولويات الحكومية خاصة مع عودة الوزير د. بدر الملا الذي يعرف تفاصيل العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع حاليا واليات تطويره.

كما دعا الفارس سمو رئيس الوزراء الى ضرورة الاسراع بتشكيل العديد من مجالس الإدارات للجهات التي تمس حياة المواطنين اليومية وعلى رأسها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإنهاء الكثير من الأمور العالقة للمواطنين بانتظار تشكيل هذا المجلس .

وختم الفارس تصريحاته متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة في انجاز العديد من تلك الملفات العالقة قريبا جدا ، داعيا الله - عز وجل - ان يحفظ الله الكويت أميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه وسوء .