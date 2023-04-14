أسامة أبو السعود



واصلت العديد من مساجد البلاد والمراكز الرمضانية إحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية متميزة.



وفي ليلة 22 رمضان وبرغم الاجواء الممطرة شهد مسجد الدولة الكبير أعدادا كبيرة من المصلين في تلك الليلة المباركة والتي أمّ المصلين فيها القارئان د.محمد البراك وخالد السعيدي وألقى خطبة الوعظ د.بسام الشطي.



وشهدت مختلف الجهات المنظمة لصلاة القيام بمسجد الدولة الكبير بدءا من ادارة المسجد ورجال الداخلية والطوارئ الطبية والدفاع المدني وغيرها جميع التدابير والتحذيرات لمواجهة مختلف الظروف الجوية.



مسجد بلال بن رباح



وشهد مسجد بلال بن رباح اقبالا كثيفا من جموع المصلين والمصليات لأداء صلاة التهجد في ليلة الـ 22 من رمضان، حيث أمّ المصلين في تلك الليلة في الركعات الأربع الأولى القارئ د.محمد زيد العتيبي، وفي الأربع ركعات الثانية ‏القارئ قتيبة الزويد.



مركز الراشد



وشهد مسجد الراشد في منطقة العديلية لمساجد محافظة العاصمة كذلك توافد اعداد كبيرة من المتهجدين لإحياء ليلة 22 من رمضان، ‏و تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ عبدالرحمن الشويع، ‏وفي الركعات الأربع الأخيرة والوتر ‏د.عبدالمحسن الطبطبائي.



وشهدت صلاة القيام في ‏مركز الزبن التابع لمحافظة مبارك الكبير ‏حضورا لافتا حيث أمّ المصلين القارئ عبدالرحمن السعيد.



وفي محافظة الاحمدي شهد مركز سعود الجلال بإدارة مساجد محافظة الأحمدي احياء الليلة الثانية والعشرين، ‏حيث أمّ المصلين بصلاة القيام ‏القارئ جهاد صالح الحميدي.





تكليف إبراهيم العتيبي بأعمال وكيل قطاع شؤون القرآن في «الأوقاف»



أسامة أبوالسعود



أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام قرارا وزاريا بتكليف مدير إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية إبراهيم عبدالله مزعل العتيبي بالقيام بالإضافة إلى عمله الأصلي بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. وتابع القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «ثانيا على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة».





مدير مساجد الفروانية يُكرِّم القارئ بيشة الكردي



أسامة أبو السعود



في إطار سعيه المتواصل لتكريم ضيوف الكويت من القراء المتميزين، قام مدير إدارة مساجد الفروانية سعود حشف المطيري بتكريم القارئ بيشة قادر الكردي من دولة العراق الشقيقة بمسجد الغانم والخرافي، وذلك في ختام ليالي صلاة التراويح للقارئ.



وقام المطيري بإهدائه الدرع الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة مساجد الفروانية نظرا لمجهوداته خلال ليالي شهر رمضان المبارك والتي أمتع فيها الشيخ جمهور المصلين بعذوبة الصوت وجمال الأداء.



حضر اللقاء أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت د.خالد شجاع العتيبي ود.نايف حجاج إمام مسجد الغانم والخرافي.



وطلب المطيري من الشيخ تكرار الزيارة إلى الكويت في السنوات القادمة.