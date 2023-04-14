بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالتكليف حمد الخالدي ان فريق الطوارئ الخاص بقطاع الرعاية الاجتماعية متواجد على مدار الساعة في مجمع دور الرعاية ويتابع أولا بأول كل المستجدات. وقال الخالدي في تصريح لـ «الأنباء» إن المديرين والمراقبين والموظفين متواجدون في المجمع على مدار الساعة لتفقد الدور الإيوائية والاطمئنان على النزلاء والعاملين. مشيرا الى أن الأوضاع مستقرة ولم يتم تسجيل أي ملاحظة ولم تحدث أي أضرار في المباني نتيجة الأمطار. وقال إن فريق الطوارئ يتابع الوضع ويحرص باستمرار على زيارة المباني ومعالجة أي خلل إن وجد، وهناك أيضا في كل إدارة مجموعة للطوارئ متواجدة بشكل دائم.