عبدالكريم العبدالله



بدأ مركز الدخان للعيون التابع لمستشفى الأميري في إجراء أول عملية جراحة «شبكية» على مستوى المركز، مما سيخدم المواطنين والمقيمين التابعين لمنطقة العاصمة الصحية، ويخفف الضغط على أقسام العيون الأخرى. ويأتي هذا تنفيذا لتوصيات وتوجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي في التوسع لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.



وقد أجرى هذه العملية استشاري جراحات الشبكية والجسم الزجاجي د.طلال عبدالجليل، والتي تمثلت في إصلاح انفصال متكرر لشبكية العين لمريضة تعاني من عيب وراثي بالشبكية. وبهذا أصبحت وحدة الشبكية بمركز الدخان للعين جاهزة لاستقبال جميع حالات الشبكية للمواطنين والمقيمين التابعين لمنطقة العاصمة الصحية. ويأتي هذا استمرارا لنهج مجلس أقسام العيون برئاسة د.أحمد الفودرى في توزيع تقديم خدمات العيون بالأقسام المختلفة بجميع المستشفيات أسوة بمركز البحر للعيون.