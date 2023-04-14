أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر الخير د.عبدالحميد البلالي بدعم الأمانة العامة للأوقاف لمشروع رمضان الذي تقوم به الجمعية في هذا الشهر المبارك لهذا العام، حيث يشمل النشاط مدارسة القرآن الكريم وحفظه، والمسابقات، ودروسا إيمانية واعتكافا في أحد المساجد، وهو دعم مكن الجمعية من تقديم خدماتها للتائبين من الإدمان في هذا الشهر الكريم. وأضاف د.البلالي أن الجمعية تثمن عاليا الدعم الكبير الذي تتلقاه من قبل الأمانة العامة للأوقاف في جميع أنشطتها ومشاريعها، وهو دعم يساعد الجمعية على أداء رسالتها تجاه المجتمع في قضية الإدمان على المخدرات، وهي أكبر تحد يواجهه المجتمع، شأنه في ذلك شأن كل المجتمعات بدول العالم. وأوضح د.البلالي أن جمعية بشائر الخير كدأبها كل عام تقوم بتنظيم دروس ومحاضرات إيمانية للتائبين من الإدمان على المخدرات خلال الشهر المبارك، وعلى وجه الخصوص في العشر الأواخر، حيث تولي الجمعية اهتماما كبيرا وتركيزا خاصا على نشاط الاعتكاف في أحد المساجد بالتنسيق مع إدارة المساجد في وزارة الأوقاف تقوم من خلالها بإلقاء المحاضرات الدينية والدروس الإيمانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع توفير وجبتي السحور والإفطار، حيث يشارك العشرات من التائبين في الاعتكاف، والذي يعتبر فرصة كبيرة لتقوية الجانب الإيماني في نفس التائب، وهو جانب أثبتت الخبرة العملية أنه العامل الأساسي في تثبيت توبة التائب.