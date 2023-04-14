عبدالكريم العبدالله



أغلقت وزارة الصحة باب استقبال الطلبات للالتحاق بالفرق الطبية لموسم الحج، والذي استمر حتى نهاية 13 الجاري، حيث شمل باب التقديم الالتحاق بـ «فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية»، و«حملات الحج الكويتية».



وذكرت مصادر صحية مطلعة، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن وزارة الصحة ستقوم بفرز وحصر أسماء المتقدمين للانضمام للفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية وحملات الحج الكويتية وفقا للشروط والضوابط المقررة التي تم وضعها تمهيدا لرفعها الى وزير الصحة د.أحمد العوضي لاعتمادها قريبا وإصدار قرار وزاري بهذا الشأن.



وتمثلت الشروط لـ «الأطباء» الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية ان يكونوا من أصحاب تخصصات «الباطنة» أو احد فروعها طب العائلة، ممارس عام، طب طوارئ (جراحة باطنة)، وان يكون لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، فضلا عن ان يكون المسمى الوظيفي «مسجل فما فوق».



أما بالنسبة الى الصيادلة، التمريض، التفتيش الصحي، وفنيي الطوارئ الطبية، فيجب ان يكونوا حاصلين على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وان يكونوا عاملين في وزارة الصحة ولديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، أما الإداريون فيجب ان يكونوا موظفين بوزارة الصحة بمدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة. وأيضا تم تحديد الشروط الخاصة بترشيح الطاقم الطبي للالتحاق بأحد حملات الحج الكويتية، على أن يكون الكادر الطبي للالتحاق بحملات الحج مقتصرا على فئة الأطباء والهيئة التمريضية.