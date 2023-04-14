رحب فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع بالأصدقاء والعائلات للاستمتاع بوقت رائع مع عودة الأجواء الرمضانية في خيمة جواهر، التي تعد من أكثر المواقع الرمضانية رواجا في المدينة. واستكمالا للمشهد الفخم لخيمة فندق فورسيزونز الكويت، تستمر التجمعات التقليدية المعروفة بـ «الغبقة» طوال الشهر الفضيل، بما فيها غبقة خاصة بالمؤثرين والإعلاميين تخللها العديد من الأطباق الشهية والمحادثات الرمضانية الرائعة. ويدعو فورسيزونز الكويت برج الشايع الضيوف لتجربة خيمة جواهر خلال الفترة المتبقية من الشهر، وذلك برعاية مجموعة الملا للسيارات طوال شهر رمضان المبارك.



واحتفالا بالشهر الفضيل، تمت إعادة تصميم قاعة البدع في فندق فورسيزونز الكويت لتصبح أيقونة مميزة في التصميم والرفاهية. ويتمتع الضيوف بخيار الاستمتاع بالإفطار أو الغبقة مع مقاعد متميزة في صالات الـ VIP أو غرف المجلس الحصرية المقسمة بشكل خاص داخل خيمة جواهر، التي توفر مقاعد لما يصل إلى 600 ضيف. وأعرب المدير العام لفندق فورسيزونز الكويت برج الشايع مارتن كيبينغ عن سعادة فريقه بتنظيم خيمة جواهر مرة أخرى، وتوفير أجواء استثنائية للضيوف تعكس أهمية الشهر الفضيل، وذكر أن استضافة المؤثرين والإعلاميين في الكويت في الغبقة كان وسيلة لإظهار التقدير لهم والاحتفال بشهر رمضان مع الشركاء. وقال الشيف التنفيذي تييري بابيلييه: إنه إنجاز كبير أن نعود إلى خيمة جواهر في رمضان المبارك، وأن نوحد الناس للاستمتاع بالطعام الرائع والأجواء المميزة. نسعى في فورسيزونز لإبراز القيم الرمضانية والمجتمعية متمثلة باللطف والكرم عبر منح تجربة فريدة لروادنا من خلال الطعام الذي نقدمه وأساليب الضيافة.