من منطلق اهتمام الجامعة بالخدمة المجتمعية أطلقت الجامعة مبادرتها السنوية لإفطار الصائم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتم خلالها توزيع الوجبات الغذائية على المحتاجين في مناطق تشهد كثافة سكانية من العمال والأفراد والأسر المتعففة. وتعتبر الجامعة الأسترالية مبادرة توزيع وجبات الإفطار الصائم ركنا أساسيا في برنامجها الرمضاني السنوي الذي يأتي ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، حيث يتعاون فريق من الطلبة والموظفين المتطوعين لتجهيز الوجبات وتنسيق توزيعها بشكل منظم. وأكدت مدير أول التسويق والعلاقات العامة لدى الجامعة الأسترالية مي المسلم أن التزام الجامعة برسالتها الاجتماعية وحرصها على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة وتحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة.



وأضافت المسلم: التزام الجامعة مستمر في التطوع والعطاء في كل مبادرة يضيف قيمة للمجتمع، ونحرص في كل عام على تكثيف الجهود في شهر رمضان، بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه.