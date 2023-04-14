أطلق مركز الحمراء للتسوق حملته الرمضانية المميزة، والتي تم تطويرها وتصميمها لتضم باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تولي اهتماما كبيرا للترفيه وتعزيز اللياقة والصحة البدنية، إضافة لفعاليات ثقافية تزيد مشاركة وتفاعل زوار ورواد المركز خلال شهر رمضان المبارك وتستمر حتى 1 مايو 2023.



وكانت «ليالي الحمراء الموسيقية» من أبرز الفعاليات الثقافية التي تقدم 20 يوما من العزف الرائع للموسيقى الكلاسيكية الشرقية والكويتية.



كما أطلق مركز التسوق مبادرة لتعزيز رياضة المشي والاهتمام باللياقة البدنية تحت اسم Al Hamra In Motion وذلك لتشجيع موظفي برج الحمراء للأعمال وزوار مركز التسوق على المحافظة على لياقتهم ونشاطهم خلال شهر رمضان الكريم.



وشملت الحملة الرمضانية للمركز تنظيم بعض الجلسات والتدريبات الرياضية للرجال والنساء مع مدربين مختصين، كما شاركت صيدلية الهاجري في تقديم خدمات الفحص والمراقبة والتقييم الصحي. وكان ركن التنافس الخاص باللياقة الأكثر استقطابا وجذبا للزوار حيث يتم اختبار لياقة المشاركين المتنافسين هنا من خلال فعاليات التنافس والتحدي للفوز بكوبونات على عروض حصرية، وخصومات من المحلات المشاركة.



علاوة على هذا، قام مركز نواة للفنون والثقافة باستضافة «معرض الفن الإسلامي المعاصر» في الدور الثاني لمركز التسوق ليوفر فرصة جيدة لعشاق ومتابعي الفن للتعرف على الفنون الإسلامية التي تحمل الروح المعاصرة حيث يضم المعرض ورشا خاصة بالخط العربي الإسلامي للصغار وكذلك ورش تعليم وتعريف بالخط العربي للكبار.



أما لعشاق القهوة من شاربيها أو خبرائها، فقد تم التعاون بين مركز الحمراء للتسوق وبيت السدو لاستضافة معرض خاص بالسدو، متزامنا مع معرض القهوة والتمور.