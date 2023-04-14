

عبدالحميد الخطيب



بدأت قناة «مزيكا» عرض فيديو كليب أغنية «لاني مو بروحي- ريمكس» للفنان الكويتي الشاب فيصل الخرجي، والتي تحظى بنجاح لافت منذ طرحها خلال الفترة الماضية على قناة «الجرس» بـ«يوتيوب»، وقال الخرجي في تصريح لـ«الأنباء»: الأغنية مستمرة في العرض على «مزيكا» حتى حلول عيد الفطر السعيد كل يوم الساعة 4 العصر والساعة 9 مساء بتوقيت الكويت.



وتابع فيصل الخرجي: أسعى دائما الى اختيار الكلمات والألحان التي تناسب جميع الأذواق، وفي نفس الوقت تكون متوفقة مع «ستايلي» في الغناء والذي ارتبط بشكل أساسي بعزفي على الغيتار، ونجاح «لاني مو بروحي» وأغنياتي الأخرى يحملني المسؤولية الكبيرة لانتقاء الأفضل، مشيرا الى انه طرح أيضا عبر صفحاته الرسمية بـ «السوشيال ميديا» مقطعا من الاغنية وهو يعزف على الغيتار، استكمالا للخطة التي رسمها لنفسه بتقديم مقاطع على الغيتار من وقت لآخر بناء على طلب من متابعيه.