

شريف حمدي



حظيت الأسهم القيادية بزخم شرائي خلال تعاملات الأسبوع بعد تراجع لافت في الأسعار في الأسبوع الماضي، الأمر الذي ادى إلى عودة التوازن بسوق الاسهم الكويتي.



وجاء الإقبال على هذه النوعية من الأسهم في إطار الاستعداد لمرحلة الافصاح عن نتائج الربع الأول، فضلا عن الأسعار باتت مشجعة لكثير من المتعاملين، في المقابل استمرت عمليات البيع على الأسهم المتوسطة والصغيرة ولكن بشكل محدود مقارنة بالأسبوع الماضي.



وبالعودة لشراء الأسهم القيادية ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.3% بإضافة 131 مليون دينار للإجمالي الذي بلغ 44.74 مليار دينار ارتفاعا من 44.61 مليار دينار الأسبوع الماضي.



فيما شهدت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا بنسبة 15%، بمحصلة إجمالية 153 مليون دينار بمتوسط يومي 30 مليون دينار انخفاضا من 180 مليون دينار بمتوسط يومي 36 مليون دينار الأسبوع الماضي، واستمر تركز السيولة حول الأسهم البنكية في مقدمتها «بيتك» و«الوطني»، فضلا عن أسهم قيادية اخرى يتصدرها «زين» و«أجيليتي».



وتدرجت معدلات السيولة خلال تعاملات الأسبوع في منحى صاعد، حيث استهلت البورصة تعاملات الاسبوع بسيولة 21.8 مليون دينار، واستمر هذا المعدل في الجلسة التالية، ثم تحسن معدل السيولة في جلسة الثلاثاء ليصل إلى نحو 27 مليون دينار، فيما شهدت جلسة الاربعاء قفزة بإجمالي اقترب من 49 مليون دينار، قبل ان يتراجع إلى 34 مليونا في جلسة ختام الأسبوع.



ومن المتوقع أن تشهد جلسات الأسبوع المقبلة نوعا من الهدوء من جنوح للتصريف كما جرت العادة قبل عطلات الأعياد، وتراجعت احجام التداول بنسبة 20% بكميات أسهم متداولة 464 مليون سهم انخفاضا من 581 مليون سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملاتها على تباين في أداء المؤشرات، وذلك كالتالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بإضافة 33 نقطة، ليصل إلى 7758 نقطة ارتفاعا من 7725 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بخسارته 15 نقطة ليصل إلى 5440 نقطة انخفاضا من 5455 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% بإضافة 20 نقطة ليصل إلى 6989 نقطة ارتفاعا من 6969 نقطة الأسبوع الماضي.



وعلى مستوى ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية، ارتفعت قيمة الملكيات بنهاية الأسبوع بنسبة 1.8% ببلوغ القيمة 3.97 مليارات دينار، ارتفاعا من 3.9 مليارات الأسبوع الماضي.



ووفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 12 ابريل الجاري، اتسمت تعاملات الأجانب بالاستقرار من خلال تثبيت نسب الملكيات في 5 بنوك هي التجاري، الأهلي، المتحد، بنك الكويت الدولي (KIB)، وبرقان.



فيما تمت زيادة الملكيات في أسهم 3 بنوك هي بنك الكويت الوطني بنسبة 0.2% بإجمالي 24.87% بقيمة 1.907 مليار دينار، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 0.01% بنسبة اجمالية 14.35% بقيمة 1.569 مليار دينار، كما تمت زيادة النسبة في بنك بوبيان بنسبة 0.05% بإجمالي 6.12% بقيمة 162.5 مليون دينار.



وتراجعت ملكيات الاجانب في الخليج بنسبة 0.05% بنسبة اجمالية 16.2% بقيمة 149.8 مليون دينار، وتراجعت في وربة بنسبة 0.01% بإجمالي 5.06% بقيمة 23.8 مليون دينار.