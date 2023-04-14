كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن إصدارات الصكوك من الأسواق الرئيسية في الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 45.3 مليار دولار، بانخفاض 18.5% على أساس ربع سنوي.



وقالت الوكالة إنه في حين أن ارتفاع النفط بعد خفض إنتاج أوپيك + سيقلل من الاحتياجات التمويلية الجديدة للعديد من الدول المصدرة للنفط، لايزال عدد من الدول الأساسية المستوردة للنفط، مثل ماليزيا، لديها احتياجات تمويلية ومن المتوقع أن تعاني من عجز في الميزانية في عام 2023.



وفي هذا السياق، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش بشار الناطور: «إن التقلبات الكلية المستمرة والشكوك، والانكماش في السيولة العالمية ورغبة المستثمرين في المخاطرة، والتشديد النقدي تؤثر على إصدار الصكوك والسندات في المناطق التي ينشط فيها التمويل الإسلامي».