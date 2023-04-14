

تسبب رأي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الإطاحة بالفرنسي رودي جارسيا من تدريب النصر.



وبحسب تقارير صحافية صدرت أمس، فإن إدارة النصر وضعت رأي رونالدو قائد الفريق بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي يناسب إمكانات الفريق في مقدمة دوافع إقالة جارسيا.



وأشارت إلى أن النهج الذي ينتهجه جارسيا في إدارة مباريات النصر مناف للفكر الهجومي الذي يتطلع إليه «الدون» مع الفريق.



وذكرت التقارير أن رأي رونالدو إضافة إلى الهجوم الحاد الذي شنه جارسيا على اللاعبين عقب التعادل مع الفيحاء في الجولة الماضية من الدوري السعودي كتبا نهاية جارسيا مع النصر.



وتعادل النصر مع الفيحاء سلبيا من دون أهداف ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي ليتسع الفارق بينه وبين اتحاد جدة المتصدر إلى 3 نقاط.



النجم البرتغالي انضم لصفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وسجل 11 هدفا خلال 12 مباراة بقميص العالمي.



وأشارت التقارير إلى أن ادارة النصر قررت تعيين «دينكو» مدرب فريق الشباب بالنادي بشكل مؤقت.



في المقابل، ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية أن النصر يسعى للتعاقد مع البرتغالي مورينيو، وقد قدم له عرضا بعقد لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو.



ولو وافق مورينيو على العرض، فسيكون المدرب صاحب الأجر الأعلى على مستوى العالم.



التقرير نفسه ذكر أن الصعوبة التي تواجه النصر حاليا هي استمرار مورينيو مع روما هذا الموسم ومنافسته على أهداف مهمة، إذ يسعى لقيادة فريق العاصمة إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى محاولة الفوز بالدوري الأوروبي.



وحال موافقة مورينيو على عرض النصر، فإنه سيعود للاجتماع بلاعبه السابق رونالدو والذي أشرف على تدريبه لمدة 3 سنوات في ريال مدريد بين 2010 و2013، وقد فاز الثنائي البرتغالي معا بدوري الأرقام القياسية في 2012، وبكأس ملك إسبانيا 2011 بعد غياب طويل، وبكأس السوبر الإسباني أيضا.



وكان مورينيو قد عبر سابقا عن انفتاحه على فكرة تدريب ناد سعودي في وقت ما من مسيرته.



المدرب الاستثنائي البالغ 60 عاما سبق له تدريب أندية بنفيكا ويونياو ليريا وبورتو وتشيلسي (مرتين) وإنتر ميلان وريال مديد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.



وقاد مورينيو روما للفوز بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ليصبح أول مدرب في التاريخ يحصد البطولات الأوروبية الثلاث للأندية.