

يحيى حميدان



تسير الأمور داخل نادي خيطان نحو تجديد الثقة في مدرب الفريق الأول لكرة القدم إبراهيم عبيد في الموسم المقبل بعدما تسلم المهمة منتصف الموسم الحالي خلفا للمدرب هاني الصقر.



ويحظى عبيد بإعجاب مسؤولي اللعبة، لاسيما في ظل رغبتهم في منحه الوقت الكافي خلال فترة الصيف المقبل لإعداد «الأحمر والأسود» بالصورة المأمولة وتعزيز قائمة الفريق بالأسماء التي يراها مناسبة سواء من المحليين أو الأجانب.



ويحتل خيطان حاليا المركز الثالث في دوري «زين» للدرجة الأولى برصيد 16 نقطة، ويمتلك بصيصا من الأمل للصعود إلى «دوري الأضواء» في حال فاز بكل مبارياته الأربع المتبقية، مع عدم حصول صاحب المركز الثاني، اليرموك، على أكثر من 3 نقاط في مبارياته الثلاث المتبقية.