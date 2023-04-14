

قضى نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي سريعا على التكهنات التي من المتوقع أن تثار في الفترة المقبلة بشأن مستقبله مع فريق العاصمة الفرنسية، حيث شدد على أنه لايزال يرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع «بي.إس.جي».



وقال مبابي لبرنامج «توت دي سبور» في محطة «فرانس 3» التلفزيونية «المرحلة التالية؟ الفوز بدوري أبطال أوروبا على ما أعتقد».



ويحلم مبابي (24 عاما) أيضا بالحصول على ميدالية ذهبية مع منتخب فرنسا في الأولمبياد، لذلك من الممكن أن ينضم لمنتخب (الديوك) الأولمبي في الدورة الأولمبية المقبلة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل، وذلك بعد مشاركته مع الفريق الأول بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).