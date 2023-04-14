حددت مجموعة «وارنر برذرز ديسكفري» 23 مايو موعدا لتطلق في الولايات المتحدة منصتها الجديدة «ماكس» التي تجمع بين «اتش بي أو ماكس» و«ديسكفري بلس». وأعلنت عن إنتاجها أول مسلسل تلفزيوني مقتبس من سلسلة هاري بوتر، مشيرة إلى أن مؤلفة هذه القصص جاي كاي رولينغ ستكون منتجة العمل التنفيذية.



وأشارت «ماكس»، في بيان، إلى أن «قصص كل كتب هاري بوتر (سبعة مجلدات) التي ألفتها جاي كاي رولينغ ستتحول إلى مسلسل يمتد على عقد».



وقالت الروائية البريطانية في بيان إن «التزام ماكس بالحفاظ على كامل كتبي أمر مهم لي، وأنا أتطلع للمشاركة في العمل الجديد الذي سيتناول القصص بعمق وتفاصيل، وحده المسلسل التلفزيوني يستطيع توفيرها».



ووعدت «ماكس» أيضا بجزء جديد من «غايم أوف ثرونز» تدور أحداثه قبل مائة عام من أحداث المسلسل الأصلي، بعد جزء أخير حمل عنوان «هاوس أوف ذي دراغن» صدر في صيف العام 2022.