تتنافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان «كان» السينمائي بدورته المقبلة الأفلام الجديدة لفيم فندرز وكن لوتش وويس أندرسون، مع عدد قياسي من المخرجات المرشحات في تاريخ الحدث، وفق ما أظهرت قائمة أعلنها امس المندوب العام للمهرجان تييري فريمو وتجمع بين مخضرمين في الفن السابع وأسماء جديدة.



وفي المحصلة، اختير تسعة عشر فيلما قد يضم إليها عمل إضافي هو «كيلرز أوف ذي فلاور مون» للمخرج مارتن سكورسيزي، والذي يشارك فيه ممثلان من أبطاله المفضلين هما ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو.



ولايزال عرض هذا الفيلم مقررا خارج المسابقة الرسمية، لكن المهرجان يرغب في ضمه إلى المنافسة على السعفة الذهبية، وقال تييري فريمو إن «الطلب قدم» إلى شركتي «باراماونت» و«آبل تي في» المنتجتين للعمل، «والأهم أن نتلقى ردا قبل انطلاق المهرجان».



ومن بين الأفلام الـ19 المرشحة للفوز بجائزة السعفة الذهبية تحمل ستة توقيع مخرجات، بينهن التونسية كوثر بن هنية، التي عرض فيلمها السابق في فئة «نظرة ما» عام 2017، ومخرجة جديدة هي السنغالية راماتا تولاي سي التي تقدم فيلمها الأول.