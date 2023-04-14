

عبدالعزيز جاسم



تجود الرياضة الكويتية بالكثير من النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب، وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية، وحققوا العديد الإنجازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ومن هؤلاء نجم نادي القادسية والمنتخب الوطني للكرة الطائرة فيصل الجزاف الذي يتمتع بصفات قيادية سواء عندما كان لاعبا، حيث تمكن من قيادة فريقه القادسية ومنتخبنا الوطني الى منصات التتويج في حقبة زمنية جميلة تميزت بها الكويت على كافة الصعد، كما تولي قيادة المنتخب الوطني في مهمات خارجية كان اهلا لها، أو عندما اتجه الى العمل الإداري وهي حالة ربما تكون نادرة في تاريخ الرياضة الكويتية، إذ عمل كأمين سر في مجلس إدارة نادي القادسية 1987-1989 وعضوا في لجنة تطوير الكرة الطائرة وغيرها من اللجان.



وتوج هذا النجاح بتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الرياضة عام 2008 وهي اعلى سلطة رياضية في البلاد، وهو اختيار لم يأت بالصدفة او المجاملة، فالرجل صارم عندما يتطلب الأمر ذلك، فضلا عن سيرته الرياضية الواسعة لينجح في ادارته تلك الحقبة من تاريخ الرياضة الكويتية، والتي كانت مشحونة بالخلافات الرياضية، حيث وقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية والاتحادات الرياضية.



والجزاف من مواليد 1956 ودخل الوسط الرياضي في سن مبكرة، حيث انضم الى مركز شباب القادسية عام 1962 يوم كان لمراكز الشباب دورها الفاعل في رعاية النشء وتنمية مواهبهم، لينضم بعد ذلك الى كشوفات نادي القادسية عام 1966، لكن احد المدربين العرب وبنظرة فاحصة اختاره كلاعب كرة طائرة كونه يمتلك الصفات المطلوبة منها الطول والقوة والمرونة، لينطلق في اجوائها منذ موسم 1971 حتى اعتزاله في عام 1987 متألقا في الضربات الساحقة التي انتزعت آهات الجماهير المحبة للعبة.



وكان احد ابرز اللاعبين الذين يجيدون التغطية وعمل حائط الصد. وبسبب الأداء العالي للجزاف ومن معه من لاعبي الجيل الذهبي في تلك الفترة نالت الطائرة الكويتية شهرة واسعة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.



وخلال تلك المسيرة الطويلة حقق النجم الجزاف العديد من بطولات المراحل السنية، وفاز مع فريقه القادسية بعشرة القاب لبطولة الدوري و7 القاب لبطولة كأس الاتحاد، كما شارك مع الأصفر في بطولات دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من البطولات العربية للأندية الأبطال، ولم يسقط اسمه من قائمة لاعبي ازرق الطائرة، حيث شارك في كل الدورات الخليجية والعربية ودورة الألعاب الآسيوية أعوام 1978 و1982 وغيرها من البطولات مع منتخب الشرطة، وتوج هذه المسيرة بقيادة ازرق الطائرة للفوز بلقب بطولة الخليج السادسة 1987.