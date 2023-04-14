

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا اخرى، ما يتسبب في حدوث ازمات ونشوب خلافات وإثارة المشاكل، ومما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي. «الأنباء» ترصد اكثر التصريحات المثيرة التي اطلقها نجوم الفن واشعلت الازمات.



الفنانة ياسمين عبدالعزيز مزيج بين المرح والبشاشة والحزم والقوة في آن واحد، لا تتوانى في الهجوم الشرس للدفاع عن نفسها، لذلك كثيرا ما تدخل في معارك.



انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2015 بمشاجرة شرسة وتصريحات عنيفة وتبادل اتهامات قاسية بين ياسمين عبدالعزيز والفنان هشام سليم وابنته زينة الشرف، حيث نشب خلاف شديد بين ياسمين وزينة، تحولت إلى مشاجرة نتج عنه اعتداء الأخيرة على ياسمين التي قررت اتخاذ موقف قوي، ولم تتردد في اللجوء للقضاء، ليتبادل الطرفان التصريحات القاسية والاتهامات بأن كلا منهما بدأت بالاعتداء، ووصل الأمر الى تبادل جمل قاسية، وبعد مرور عام من الخلاف بالصلح بحضور د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج كريم السبكي والمؤلف أيمن بهجت قمر، لتقرر ياسمين التنازل عن القضية، وكتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك قائلة: «بعد اعتذار زينة والأستاذ هشام سليم قررت أن أتنازل عن القضية وعفا الله عما سلف» لتظهر فئة من الجمهور على التواصل الاجتماعي تبارك خطوة ياسمين وموافقتها على التنازل مجاملة لهشام سليم.



ورغم أن ياسمين من الفنانات المعروف عنهن الابتعاد عن الأضواء واللقاءات التلفزيونية إلا انها أطلت على جمهورها من خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» عام 2019 ولأول مرة منذ 17 عاما من عدم الظهور الإعلامي، لسبب في نفسها وهو الإعلان عن انفصالها عن زوجها الأول رجل الأعمال محمد حلاوة منذ عام والذي تزوج من ريهام حجاج، وبعدها بشهور قليلة بدأت حرب كلامية بين ياسمين والإعلامية بوسي شلبي بعد ظهور الأخيرة في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي لتقلل من نجاح ياسمين خلال موسم دراما رمضان 2021، ثم قررت بوسي استضافة الفنانة ريهام حجاج في برنامج وهي المرة الأولى لظهورها بعد انقطاع 6 سنوات عن الظهور الإعلامي. وتحدثت عن زواجها من محمد حلاوة، والشائعات التي لاحقتهما بسبب زواجها.



لترد ياسمين عبدالعزيز على ما فعلته بوسي شلبي من خلال منشور جديد عبارة عن صورة لزوجها أحمد العوضي من مسلسل «اللي مالوش كبير» ووجهت رسائل قوية بألفاظ ساخنة وأوصاف صعبة دون ان تحدد إلى من توجه رسائلها، هذا ما أثار غضب لمياء شقيقة طليق ياسمين ونشرت فيديو عبر حسابها لتمدح في ريهام بشدة وتصفها بأوصاف رائعة وتهاجم ياسمين، ثم شنت ليلى ابنة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة هجوما على طليقته ياسمين، متهمة إياها بخطفه من أسرته، وأنها حاولت قطع علاقته بهم وأذيتهم.



من الأزمات التي تعرضت لها ياسمين ما أثير على صفحات الفيسبوك مصحوبا بانتقادات وحملة شرسة ضدها اتهاما بتعذيب خادمتها الفلبينية، وكأنها حملة مدبرة ضدها بغرض تشويه سمعتها، وفوجئ الجميع بانتشار الشائعة، ونشرت إحدى الصفحات أن الخادمة تقدمت بشكوى ضد ياسمين في السفارة الفلبينية وانها حاولت حل الأمر بالصلح، لتخرج ياسمين وتنفي أي علاقة لها بالخادمة أو معرفتها بها.

ويؤكد زوجها أحمد العوضي أن وراء الأمر رقم هاتف دولي روج لهذه الشائعات وأرسلها إلى بعض الصحافيين، وأن هذه الصفحة على موقع فيسبوك تم تدشينها منذ أيام فقط للنيل من سمعة زوجته وتشويهها.