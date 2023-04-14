

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، عن فتح مراكز الشباب مجانا للشباب أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم بالمعارض التي تنفذها الوزارة.



وأكد وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، في تصريحات صحافية، أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.



ووجه بتقديم كل التسهيلات والدعم للشباب أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية، وتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وآلية تسليط الضوء عليها ما يعززها ويرتقي بها مرة أخرى لتعود لسابق عهدها، موضحا أن الهدف الأسمى لهذا المعرض هو نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب والتشجيع على إظهار المهارات الحرفية للصناعات اليدوية لمختلف شبابنا العاملين في مجالات الصناعات اليدوية.



وأوضح الوزير أن إقامة تلك المعارض يعد استكمالا لجهود وزارة الشباب والرياضة في تشجيع الشباب من أصحاب الحرف اليدوية والمساهمة في التسويق لها من خلال المعارض المنفذة بالمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة وذلك من خلال رعاية الفنون والصناعات الحرفية اليدوية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض ممن استفادوا من التدريبات التي تقدمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.