أحمد العامري: ما يفكر به الأطفال سيحدد مصيرنا وسيرسم القادم من مستقبلنا

راشد العوبد: نشارك هيئة الشارقة للكتاب في تبني رسالة نشر الثقافة والوعي وتنشئة أجيال مرتبطة بالكتاب محبة للقراءة



يستقبل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» زوار دورته الـ 14، على مدار 12 يوما، خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، حيث يفتح أمامهم الباب للمشاركة والحضور في 1658 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية متنوعة، تحت شعار «عقول تتشكل»، يقدمها 512 ضيفا من 66 دولة، بحضور ومشاركة 141 دار نشر، منها 93 دار نشر عربية و48 دار نشر أجنبية.



وتنظم «هيئة الشارقة للكتاب» بالتزامن مع المهرجان «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» (الأنيميشن) على مدار 3 أيام من 3 - 5 مايو، والذي يلتقي على منصته للمرة الأولى في المنطقة، كبار الرسامين وصناع ومنتجي «الرسوم المتحركة» مع ناشري كتب الأطفال واليافعين، في 11 دورة متخصصة و6 ورش عمل و3 جلسات نقاشية، حيث يخصص منصات للتواصل المباشر مع نجوم عالم الرسوم المتحركة (الأنيميشن)، أبرزهم: جون نيفاريز، الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم «كوكو»، وساندرو كلويزو، فنان الرسوم المتحركة (الأنيميشن) ومصمم الشخصيات الفائز بجائزة «آني» عن فيلم «عودة ماري بوبينز»، وتاكاهيرو يوشيماتسو، مخرج «دراجون بول» و«دراجون بول زد»، ومامورو يوكوتا، مبتكر ومصمم الشخصيات اليابانية الذي أخرج مسلسل «ون بيس»، «دس نوت».



يمكن للزوار معرفة المزيد عن المؤتمر والأنشطة وشراء التذاكر من خلال الموقع على الرابط التالي www.sharjahanimation.com.



وسعيا لمواصلة دوره في تعزيز قطاع توزيع الكتب وخلق فرص جديدة للناشرين لاستكشاف آليات توزيع وتسويق جديدة، تنطلق بالتزامن مع المهرجان، الدورة الثانية من «مؤتمر موزعي الكتب»، خلال يومي 1 و2 مايو، ويضم أكثر من 383 موزع كتب من 69 دولة حول العالم، منهم 223 موزع من 52 دولة أجنبية، و160 موزع من 17 دولة عربية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس (الأربعاء) في مقر الهيئة بالشارقة، تحدث خلاله كل من: سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة راشد العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومنصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور سعادة محمد العميمي، نائب رئيس شراكات الأعمال وخدمة العملاء في «اتصالات من (&e)»، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.



تفكير الأطفال ومستقبلنا



وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اخترنا أن يكون الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة هو أولويتنا والقاعدة الجوهرية التي بنينا منها أسس مشروعنا الحضاري الكبير بأبعاده المحلية والعربية والعالمية».



وأضاف: «هدفنا ومشروعنا الأول أن نمنح الأطفال واليافعين والشباب أدوات التفكير السليم وأن نفتح أمامهم أبواب التعلم واكتساب المهارات وفرص الاختراع والابتكار، ونحن على يقين أن ما سيفكرون به سيحدد مصيرنا وسيرسم القادم من مستقبلنا، ولهذا جاءت الدورة الجديدة من المهرجان هذا العام تحت شعار «عقول تتشكل» لتستكمل جهود العمل المتواصل للنهوض بوعي ومعارف ومهارات أطفالنا، وأردنا أن نقول للعالم إن العقول التي تتشكل اليوم بيننا هي الضمانة الأولى لكل ما نطمح له من تطلعات وما نسعى له من آمال».



رسالة الإعلام



من جانبه، قال مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون راشد العوبد: «منذ انطلاق المهرجان في دورته الأولى حرصت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على مواكبته ومرافقته إعلاميا وإيصال رسالته الهادفة إلى العالم إيمانا منها بأن هذا الموعد الثقافي الكبير يسهم في ربط الأطفال بالكتاب ويساعدهم في صقل إبداعاتهم وتمتد فوائده لتشمل جميع أفراد الأسرة ليشاركوا في فعالياته وورشه المتنوعة».



وأضاف: «تتقاطع رسالة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في جوانب عدة مع رسالة هيئة الشارقة للكتاب في نشر الثقافة والوعي وتنشئة أجيال مرتبطة بالكتاب محبة للقراءة، وقد أعددنا خطة متكاملة تضمن تغطية شاملة لمختلف فعاليات المهرجان عبر برامج تليفزيونية وإذاعية مباشرة، تشمل نقل وقائع الافتتاح ببث مباشر».



فرصة استثنائية



وبدوره، قال مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني: «يأتي مؤتمر موزعي الكتب بالتزامن مع المهرجان، ويمثل فرصة متجددة لمضاعفة سوق النشر العربي والعالمي، حيث توسعت رؤية المؤتمر ليشمل تنظيم ورش عمل، وجلسات رئيسية، واجتماعات، ويوفر فرصة استثنائية لتبادل عقود البيع المباشر من الناشر إلى موزعي الكتب بمشاركة الخبراء والمتخصصين وكبار الشخصيات من قطاع النشر».



وكشف الحساني أن الدورة الـ 14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» تشهد مشاركة 141 دار نشر، منها 93 دار نشر عربية و48 دار نشر أجنبية، تتصدرها الإمارات بـ 77 ناشرا، وتليها لبنان بـ 12 ناشرا، ثم تأتي المملكة المتحدة وسورية والأردن ومصر والكويت والسعودية والولايات المتحدة وأستراليا والهند والباكستان والجزائر والعراق.



استثمار في ازدهار المجتمعات



من ناحيتها، قالت خولة المجيني: «يجسد مهرجان الشارقة القرائي للطفل حرص إمارة الشارقة الدائم على الاستثمار في الأطفال، لأنهم الأمل الذي يرسم ملامح مستقبلنا ولأن الاستثمار فيهم هو استثمار في ازدهار مجتمعاتنا وتقدمها، ومن هنا تنبع أهمية هذا الحدث الذي نتطلع أن يظل فضاء مفتوحا أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم وغرس حب الكتاب في نفوسهم».



عروض مسرحية وفنية



وينظم المهرجان 946 فعالية مخصصة للأطفال يشارك فيها 25 ضيفا من 10 دول، تشمل ورش عمل للأطفال، وتتوزع على منصات لتغطي موضوعات فنية ورياضية وعلمية وتقنية، كما ينظم المهرجان 136عرضا ما بين أعمال مسرحية وعروض فنية، وعروض جوالة وسيمفونيات غنائية، يقدمها 16 مشاركا من 16 دولة، ومن بين أشهر العروض التي يقدمها المهرجان لزواره مسرحية «وحيدان في المنزل»، التي أنتجتها «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «شركة نجوم» من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة «بانثر للإنتاج الفني والمسرحي» من الكويت، ويشارك فيها فنانون من الإمارات والكويت، إضافة إلى مسرحية أكبر ناهي راهي العظيم، التي تعرض باللغتين الهندية، والأوردو، في خطة تجسد رؤية الهيئة على تعزيز التنوع الثقافي في المهرجان، وعرض «أطفال ماساكا أفريكانا».



وتسجل دورة هذا العام مشاركة 68 ضيفا من الفنانين والكتاب والمبدعين من 21 دولة، يحيون مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على عدد من أهم القضايا التي يواجهها العالم اليوم، وغيرها من الجلسات التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، فضلا عن ملكاتهم الإبداعية والفكرية.



وكما عود المهرجان جمهوره على استضافة كبار الكتاب المتخصصين في أدب الأطفال والناشئين، تستضيف فعالياته وندواته مجموعة من أبرز الأسماء العربية في عالم أدب الطفل، وهم: من الإمارات سمية السويدي، وأحمد التميمي، وخلود الحفيتي، ود.مايا الهواري، ومن الضيوف العرب أمل فرح من مصر، ود.فادية دعاس من الأردن، ومحمد شاكر محمود جراغ من الكويت، ومن الضيوف الأجانب روس ويلفورد، ياسمين وارجا، ود.فابريس جومون، وشيكو نجورو، وفرانشيسكا مينديز.



ركن الطهي



ويستضيف «ركن الطهي» في هذه الدورة 13 من مشاهير الطهاة في العالم من 9 دول يقدمون 33 فعالية طهي، وتتضمن قائمة المشاركين كلا من: آشيا اسماعيل من (نيوزيلندا)، وبريانكا نايك من (الولايات المتحدة الأميركية)، وأوما راغورمان من (الهند)، وآنا أورتينز من (البرتغال)، وفاتنة ضاهر، والست بلقيس، ووداد زرزور من (لبنان)، وآسيا عثمان من (المغرب)، وياسمين أبوحسان من (الأردن)، والتوأمان ميثا وعبدالرحمن من (الإمارات)، وأنتو كوكين من (الغابون)، وجريس جوون، من كوريا الجنوبية.



الكتب المصورة



ويقدم ركن الكتب المصورة «كومكس» في هذه الدورة 323 فعالية، وورش عمل، وجلسة حوارية، ومجموعة عروض جوالة بمشاركة 15 مبدعا من 4 دول، ومن أبرز العروض «مغامرات أكرو»، و«اختبارات النينجا»، وفرقة روكز الكرتون، وبوقي ستورم، بالإضافة إلى ورش عمل وأنشطة تفاعلية بمشاركة أكثر من 35 موهبة في الإمارات تعرض أعمالها الفنية.



التواصل الاجتماعي



وإدراكا من المهرجان لما تمثله صناعة المحتوى الرقمي من أهمية متزايدة، تستضيف محطة التواصل الاجتماعي خلال أيام المهرجان 72 جلسة وورشة عمل يقدمها عدد من المؤثرين وصناع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: صانع المحتوى وسام قطب، والشيف فيصل الخالدي، والإعلامية عزة المغيري، وصانع المحتوى جمال الملا.



ويشهد المهرجان إعلان نتائج «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل» في دورتها الـ 11، التي وصل عدد المشاركات فيها 1300 بإجمالي 280 مشاركا من 46 دولة تصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وسورية، وإيران، والصين والمكسيك، وتأهل للمشاركة 235 عملا من 85 فنانا يتنافسون على جوائزها.



وتضم قائمة رعاة المهرجان كلا من شركة اتصالات (&e)، الراعي الرسمي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الشريك الإعلامي، ومركز اكسبو الشارقة الشريك الاستراتيجي.