علي إبراهيم



أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد تعليمات جمـركيـــة باستيـفـاء 5 دنـانيـر رسـومـا على 3 خـدمات جمركية في منفذ العبدلي. ووفقا للتعليمات الجمركية التي صدرت أخيرا بشأن رسوم خدمات تحويل البضائع من شاحنة لأخرى في منفذ جمرك العبدلي الحدودي، تستوفي الإدارة العامة للجمارك رسما قدره



5 دنانير على كل عملية تحويل بضائع من شاحنة لأخرى ما دامت البضاعة لاتزال خاضعة للرقابة أو الإشراف الجمركي، وكل عملية تغيير لاسم السائق للشاحنة المحملة بالبضاعة وكل عملية تغيير لرأس الشاحنة المحملة بالبضاعة.