علي إبراهيم



أصدر رئيس اللجنة العليا في وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي قرارا بإيقاف العمل مؤقتا بقرار زيادة أسعار وثائق التأمين الإجباري للسيارات (التأمين ضد الغير).



ووفقا للقرار رقم (25/2023) بشأن وقف العمل مؤقتا بالقرار رقم 24 لسنة 2023 ، فقد قضى في مادته الأولى بأنه «تحقيقا للصالح العام يوقف العمل مؤقتا بالقرار رقم 24/2023 لحين الانتهاء من الدراسة المقرر إنجازها من جانب الوحدة ووزارة الداخلية».



وكانت وحدة التأمين قد أصدرت قرارها رقم 24 لسنة 2023، والذي رفعت من خلاله أسعار وثيقة التأمين على السيارات لتبدأ من 32 دينارا بدلا من 19.5 دينارا، مضافا إليها ديناران رسوم إشراف ورقابة، وديناران إضافيان عن كل راكب.