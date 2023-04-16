بيروت ـ ناجي شربل



اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار الجلخ في كتاب رسمي ممهور بتوقيعه ومؤرخ في 11 الجاري، 6 أعضاء من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية مستقيلين لتغيبهم عن ثلاث جلسات تواليا عن اجتماعات اللجنة «وفقا للمادة 7 ـ 8 من النظام الداخلي للجنة».



وعدد جلخ 4 جلسات تواليا تغيب فيها الاعضاء وهم: م.هاشم حيدر (رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وثاني أرفع شخصية رياضية لبنانية تتولى منصبا خارجيا بعد اللواء سهيل خوري عضو المجلس الاولمبي الآسيوي) وسامي قبلاوي ومحمود حطاب ووليد دمياطي وجورج عبود ومازن رمضان.



وتأتي خطوة جلخ وان كانت غير مكتملة كونها لم تصدر عن اجتماع رسمي للجنة التنفيذية للجنة الاولمبية، لتطيح بالتحالف الانتخابي الذي اوصله الى رئاسة الاولمبية على حساب المحاضر الاولمبي جهاد سلامة.



وجاء انفراط التحالف على خلفية رفض جلخ مدعوما بأكثرية الاتحادات في الجمعية العمومية، محاولة لادخال 4 اتحادات جديدة اعتبرت وهمية الى عائلة اللجنة الاولمبية بغية احداث تغيير في تركيبة اللجنة من خلفية غير رياضية.