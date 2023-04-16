نظم بنك برقان حملة توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال في المستشفيات، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك تحت شعار حملته «عطاؤنا دافعنا»، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات (KACCH) وبيت عبدالله لرعاية الأطفال (BACCH). وتندرج هذه المبادرة الإنسانية ضمن استراتيجية البنك وبرنامجه للمسؤولية الاجتماعية خلال الشهر الفضيل، بهدف نشر الفرح ومنح الأمل للأطفال، وتأكيدا على التزامه بدوره الإيجابي في المشاركة المجتمعية.



وفي إطار هذه الحملة المميزة، شارك مجموعة من موظفي بنك برقان بتوزيع الألعاب والهدايا على الأطفال في مستشفى جابر والمستشفى الأميري، بالتعاون مع فريقي «KACCH» و«BACCH»، لدعمهم ومنحهم الأمل والثقة والإلهام خلال فترة علاجهم في المستشفيات. وتجسد هذه المبادرة حرص البنك وإيمانه العميق بقيم الشهر الكريم المتمثلة في التعاطف والرحمة. وتم توزيع الألعاب على 110 أطفال، لرسم البسمة على وجوههم.



وقالت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: إن هذه المبادرة الإنسانية تعزز شراكتنا الاستراتيجية التي تمتد على 22 عاما مع KACCH وBACCH، وأيضا تسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين موظفينا، ولأن العطاء هو دافعنا في بنك برقان، فإننا نحرص سنويا على توزيع الألعاب على أبنائنا في المستشفيات لإدخال الفرح والسرور خلال فترة علاجهم، ما ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم النفسية وتحسين وضعهم الصحي.