تواصل شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها لاقامة دورة جديدة لمعرض «العطور» المقررة إقامته على أرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 27 ابريل إلى 9 مايو المقبل، حيث تم استغلال وحجز 100% من مساحة المعرض من قبل الشركات المشاركة منها المحلية والأجنبية ووكالات العلامات التجارية العالمية.



وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في «الكويت الدولي» باسمة الدهيم: لقد تمت تغطية كامل المساحات المخصصة وحجوزات المشاركين في معرض العطور وسط إقبال لافت من الشركات المحلية والخارجية ووكالات عالمية للمشاركة في هذا الحدث المميز، اضافة الى مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في عالم العطور والتي تمتلك قواعد جماهيرية داخل البلاد وخارجها عبر تقديمها منتجات متميزة.



وأشارت الدهيم إلى أن الشركة تجري استعداداتها لإقامة هذا الحدث المميز الذي تحرص على احتضانه مرتين سنويا لما يشهده من إقبال لافت من قبل محبي العطور والمهتمين به مؤكدة ان المعرض يعد منصة للباحثين عن العطور المتميزة خاصة العربية والفرنسية المركزة والثابتة.



وأفادت بأن المعرض أضحى واجهة سياحية واقتصادية في البلاد ويعد من أكبر وأهم المعارض المتخصصة في مجال العطور على المستوى المحلي للتعرف على آخر مجالات العطورات والمنتجات العالمية، مؤكدة حرص الشركة على تسهيل جميع إجراءات الشركات المشاركة ومد جسور التعاون معهم وتوفير الدعم اللازم لهم.



وقالت الدهيم ان المعرض يوفر فرصة فريدة لشركات العطور لعرض منتجاتها وخدماتها لمحترفي الصناعة والمستهلكين على حد سواء ويعتبر الحدث أحد أهم التجمعات لمصنعي العطور والموزعين وتجار التجزئة في المنطقة والذي تنتظره اكبر شركات العطور في الكويت.



وذكرت أن المعرض يتضمن أحدث إبداعات العطور والبخور من جميع أنحاء العالم ويوفر ايضا منصة للعلامات التجارية لعرض منتجاتها للعملاء وزيادة الطلب على المنتجات والتوسع في أعمالهم.