قال الفلكي والمؤرخ ورئيس الجمعية الفلكية الكويتية عادل السعدون ان موسم الذرعان يبدأ اليوم الأحد 16 أبريل وتغلب على أيامه الظروف المناخية غير المستقرة.



وذكر السعدون لـ «كونا» أمس السبت أن موسم الذرعان هو الموسم السابع من مواسم السنة السهيلية التي تبدأ في 24 أغسطس.



وأضاف: يتكون الموسم من 26 يوما وتطلع به نجمتان الأولى اليوم وهي «الفرغ المؤخر» والثانية نجم الرشا (بطن الحوت) في 29 أبريل ويتميز بتفاوت المدى الحراري بين النهار والليل، حيث يكون متوسط درجات الحرارة أثناء النهار ما بين 35 درجة مئوية في بداية الموسم و 40 درجة في نهايته.



وأوضح رئيس الجمعية الفلكية الكويتية عادل السعدون: كما يكون متوسط درجات الحرارة أثناء الليل ما بين 20 درجة في أول الموسم و 24 درجة في نهايته، مشيرا إلى أن من أهم ما يميزه حدوث السرايات وسقوط سريع للأمطار مع تقلبات جوية تجمع بين الأمطار وهبوب رياح قوية وسريعة تثير الغبار.