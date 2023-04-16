بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية عمان بدر البوسعيدي جهود البلدين الداعمة لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.



وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) إن اللقاء تم على هامش الاجتماع التشاوري في جدة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق.



وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وعلى صعيد متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية وزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري في (جدة) العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت الوكالة ان الجانبين تطرقا إلى جهود البلدين الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.