

ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار الكويتي في مارس الماضي، مقارنة بسيولة شهر فبراير، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر مارس نحو 257.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 32.7% عن مستوى سيولة فبراير والبالغة نحو 193.9 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته -30.8% مقارنة مع سيولة مارس 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 371.9 مليون دينار.

وأشار تقرير الشال إلى أن تداولات مارس 2023 توزعت ما بين نحو 255.7 مليون دينار عقودا، ونحو 1.4 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 351 صفقة، توزعت ما بين 348 عقدا و3 وكالات.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 112 صفقة وممثلة بنحو 31.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتيها محافظة حولي بـ 86 صفقة وتمثل نحو 24.5%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 10 صفقات ممثلة بنحو 2.8%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 103.3 ملايين دينار، منخفضة بنحو -19.2% مقارنة بفبراير 2023 عندما بلغت نحو 127.9 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 66% في فبراير.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 153.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أدنى بما نسبته -32.6% مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 226 صفقة مقارنة بـ 258 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 457 ألف دينار مقارنة بنحو 496 ألف دينار في فبراير، أي بانخفاض بحدود -7.8%.