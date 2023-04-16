نأمل استمرار جمع موظفينا في أجواء ودية خارج إطار العمل.. بما يعزز بيئة العمل المميزة

الإدارة حريصة على توفير جميع متطلبات الموظفين بهدف تحسين إنتاجيتهم وتطوير أدائهم



نظّم البنك الأهلي الكويتي الغبقة السنوية لموظفيه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في فندق الجميرا شاطئ المسيلة، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة جورج ريشاني، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط، والرئيس التنفيذي للبنك في الكويت لؤي مقامس، وحشد كبير من مسؤولي البنك والموظفين من مختلف الإدارات.



وشهدت الغبقة العديد من المسابقات والسحوبات على هدايا قيمة، وعرض فيديوهات عن إعلان البنك الأهلي الكويتي الرمضاني للعام 2023، وإنجازات البنك المتواصلة، وأجواء الموظفين وتقاليدهم الخاصة خلال شهر رمضان، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين مع جميع الفعاليات، وتبادل التهاني بمناسبة حلول الشهر الفضيل.



في هذا السياق، أكد لؤي مقامس سعادته بنشاط موظفي البنك الأهلي الكويتي، الذي يثمر عن النمو المتواصل في جميع عملياته، مشيدا بجهودهم المستمرة لتحسين الإنتاجية وزيادة رضا العملاء عن جميع الخدمات والمنتجات المقدمة لهم، والتي ترضي تطلعاتهم وتواكب التطورات المصرفية العالمية على مدار الوقت، داعيا جميع الموظفين إلى بذل قصارى جهدهم من أجل استمرار تحقيق النمو في عمليات البنك على جميع الأصعدة.



وقال مقامس إن الغبقة تعكس الترابط الاجتماعي بين الإدارة التنفيذية وموظفي البنك، ونأمل استمرار مثل هذه اللقاءات والمناسبات السعيدة التي تجمع أعضاء فريق العمل خارج إطار العمل، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل المميزة في جميع الإدارات والقطاعات، مؤكدا حرص إدارة البنك الأهلي الكويتي على توفير جميع متطلبات الموظفين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير أدائهم، بما يعزز موقع البنك بين أفضل الجهات في سوق العمل المحلي.



وهنأ الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ـ الكويت، جميع الحاضرين في الفعالية، داعيا إلى استمرار التنسيق بين مختلف الإدارات، بما يسهم في تحقيق تطلعات البنك، وتسجيل المزيد من الإنجازات وحصد العديد من الألقاب في المستقبل.



وتعد الغبقة السنوية جزءا من فعاليات برنامج رمضان السنوي لدى البنك الأهلي الكويتي، الذي يتضمن توزيع وجبات إفطار صائم في العديد من المناطق حول الكويت، والمساعدات الإنسانية على المحتاجين والمتعففين بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، فضلا عن تقديم العديد من العروض المميزة التي تعكس روح العطاء التي يتمتع بها البنك والتي تشكل إحدى أهم القيم في شهر رمضان المبارك.