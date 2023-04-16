جدد الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيده قرار ترشحه للرئاسة الاميركية المقررة في العام 2024. لكنه قال انه سيعلن ذلك بشكل رسمي قريبا.



وقال بايدن للصحافيين في ختام رحلته إلى أيرلندا «سنعلن ذلك في وقت قريب إلى حد ما. لكن الرحلة هنا جعلتني أكثر تفاؤلا بشأن ما يمكن فعله.. أخبرتكم بأن خطتي هي الترشح لولاية ثانية».



ويقول بايدن منذ فترة طويلة إنه يعتزم الترشح لانتخابه مرة أخرى، لكن عدم وجود إعلان رسمي أقلق مؤيديه في بعض الأحيان كونهم غير متأكدين مما إذا كان الديموقراطي البالغ من العمر 80 عاما، وهو أحد أكبر القادة سنا في العالم، يمكن أن يواصل لفترة ولاية أخرى لأربع سنوات.



لكن من وراء الكواليس، بدأ مساعدو بايدن المقربون وحلفاؤه بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس بنية تحتية للحملة ومنظومة جمع التبرعات لها قبل انتخابات 2024 التي قد تكون تكرارا لانتخابات 2020 في مواجهة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي أطلق حملته بالفعل.



وكان الإعلان المتوقع من بايدن هو «اختتام مسيرته» بعد فترة ولايته الأولى التي شهدت عدة انتصارات تشريعية، منها تمويلات اتحادية بمليارات الدولارات لمواجهة جائحة كوفيد-19 وغيرها لبنية تحتية جديدة.



وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الاميركي السابق مايك بومبيو، أنه لن يترشح للرئاسة الأميركية في سباق 2024 إلى البيت الأبيض.



وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر «بعد الكثير من التفكير والصلاة خلصنا (زوجتي) سوزان وانا إلى أنني لن أترشح لأصبح رئيسا للولايات المتحدة في انتخابات 2024».



وبرر الجمهوري القرار «بأسباب شخصية»، مؤكدا أن «الوقت ليس ملائما لي ولعائلتي».



وقال «أبلغ من العمر 59 عاما. مازال هناك العديد من الفرص قد يكون فيها التوقيت أكثر ملاءمة ويصبح دور القيادة الرئاسية ضروريا أكثر».



وقد بقي بومبيو وفيا للرئيس دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة، ومثل الرئيس السابق هاجم باستمرار وسائل الإعلام.