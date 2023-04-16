

هادي العنزي



حصدت سيدات نادي الفتاة لقب الدوري العام لكرة السلة للموسم الثالث تواليا، بعد فوزهن في الجولة الختامية على سيدات نادي سلوى الصباح 76-52 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بينما جاء فريق نادي سلوى الصباح ثالثا، فيما ذهب المركز الثاني إلى سيدات نادي القرين بعد فوزهن على نظيراتهن بنادي فتيات العيون 108-47 في المباراة التي سبقت المواجهة الختامية لدوري السيدات.



وتوج رئيس مجلس الإدارة اتحاد كرة السلة رشيد العنزي، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، وأمين السر العام بالاتحاد عبدالرحمن الخباز، وعضو مجلس الإدارة وليد الشمري الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى للدوري.



مباراتان في «الممتاز»



إلى ذلك، تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات القسم الثاني للدوري العام لكرة السلة، حيث يلتقي في الـ 8:30 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات كاظمة (15نقطة) مع الجهراء (10 نقاط)، وفي الـ 10:30 مساء يصطدم القرين (11نقطة) مع القادسية (13 نقطة) على الصالة نفسها.



وقد تمكن كاظمة من التفوق على نظيره القادسية في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بفارق 3 نقاط وبنتيجة 87-84، لينفرد «البرتقالي» بالمركز الثاني خلف الكويت المتصدر بـ 16 نقطة، فيما يحل الأصفر في المركز الثالث.



ويشتعل الصراع على البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي للدوري الممتاز بين الجهراء والقرين، بعدما حجزت أندية الكويت وكاظمة والقادسية مقاعدهم مبكرا في الدور الحاسم، وستكون المواجهة الأخيرة بين الفريقين الخميس المقبل حاسمة في ترجيح كفة فريق على الآخر.