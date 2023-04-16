

توج فارس نادي المسايل عبدالله العوضي بلقب بطولة مركز الكويت للفروسية التي أقيمت أمس الاول في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية، ففي الشوط الرئيسي على ارتفاع 125-130 سم حقق العوضي إنجازا كبيرا بحصد المراكز الأول والثاني والرابع، فيما فاز فواز السبيعي بالمركز الثالث، وحقق حمد الهاجري المركز الخامس، وقد قام بتتويج الأبطال المدير الفني للاتحاد الكويتي للفروسية رئيس المجموعة الإقليمية الرابعة عضو الاتحاد الآسيوي للفروسية وليد خلف الجاسم.

وترأست لجنة الحكام الحكم الدولي رغد الدبوس، وضمت اللجنة كلا من: ندى العوضي وتالا بركات وآلاء السلطان والبلغارية آنا تشوبرينوفا، وتولى تصميم المسلك الفارس عبدالرحمن الفزيع وساعده عبدالعزيز العجيل، وقاد حكام الساحة كل من بدر الهيفي ومي الصقعبي.



وفي الشوط الثالث على ارتفاع 115-120 سم، حقق حمد الهاجري المركز الأول، فيما فاز محمد غلوم بالمركز الأول في الشوط الثاني على ارتفاع 105-110 سم.