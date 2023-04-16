

ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة من القسم الثالث والحاسم بدوري زين (المجموعة الأولى) بلقاء مهم جدا يجمع الكويت المتصدر برصيد 39 نقطة مع القادسية الرابع بـ 30 نقطة على ملعب نادي الكويت، في مواجهة تجدد التنافس الدائم بين الفريقين.



ويدخل «الأبيض» المباراة لتعويض نقاطه المهدرة في الجولتين الماضيتين بعدما أ فقد أربع نقاط بتعادله مع الفحيحيل من دون أهداف في الجولة الثانية ثم خسارته من العربي 2-3 في الجولة الماضية، ولا شك أن مدربه البحريني علي عاشور سيواجه اختبارا صعبا في المحافظة على الصدارة وتعزيز نقاطه بعدما تقلص الفارق بينه وبين كاظمة الثاني إلى 3 نقاط فقط، لذلك لا سبيل له سوى الفوز أمام خصم اعتاد منافسته.



ويغيب عن «الأبيض» اليوم البحريني محمد مرهون لحصوله على بطاقة حمراء في لقاء العربي، حيث من المتوقع أن يجري المدرب بعض التعديلات عن تشكيلته السابقة وفق نهج هجومي.



أما القادسية فقد ابتعد عن صراع الصدارة بعدما خسر مباراتين من العربي وكاظمة وتعادل مع السالمية، وجاءت خسارته الأخيرة من «البرتقالي» برباعية لتمثل صدمة لجماهيره التي كانت تأمل عودته إلى المنافسة بعد إسناد المهمة إلى المدرب القدير محمد ابراهيم، وعليه فإن «الأصفر» سيبحث اليوم عن عرقلة خصمه وتحقيق فوز معنوي يرد به اعتباره أمام جماهيره.