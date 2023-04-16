

يحيى حميدان



نفى عضو مجلس إدارة نادي الكويت نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة صحة ما تردد عن التعاقد مع المدرب الصربي بوريس بونياك المقال قبل أيام من تدريب القادسية.

وأضاف ان هذه الأخبار غير صحيحة إطلاقا، ولم يتم التطرق الى مسألة التوقيع مع أي مدرب حاليا او للموسم المقبل، مشيرا الى أن المدرب البحريني علي عاشور مستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وأردف عقلة: «فيما يخص التجديد لعاشور أو التوقيع مع طاقم فني جديد هذا الأمر سيكون متروكا لمجلس ادارة النادي للبت فيه لاحقا، وهذا الأمر يشمل ملف المحترفين الأجانب الذي لم يتم اتخاذ أي قرار حوله حتى الآن».

وبين عقلة ان «الأبيض» جاهز للقاء اليوم أمام القادسية ضمن الجولة الرابعة من دور تحديد بطل دوري «زين» الممتاز، مشددا على ان المباراة في غاية الأهمية للفريق الكويتاوي أمام منافس كبير ومحترم، واللاعبون في كامل تركيزهم الذهني ولن تؤثر عليهم أي مؤثرات خارجية.

ومن المنتظر أن يخوض الكويت لقاء اليوم بصفوف مكتملة باستثناء غياب البحريني محمد مرهون لحصوله على بطاقة حمراء في اللقاء الماضي أمام العربي.