

هادي العنزي



تسعى إدارة الكرة بنادي الفحيحيل مبكرا إلى إغلاق ملف مدرب الفريق الأول فراس الخطيب، وذلك بتجديد التعاقد معه للموسم الثاني تواليا، وذلك عطفا على النتائج الإيجابية التي حققها المدرب مع «الأشاوس» في موسمه الأول مع الفريق وفي الدوري الكويتي بشكل عام.



من جانبه، أكد فراس الخطيب رغبته في تأجيل حسم موضوع تجديد عقده مع الفحيحيل على رأس الجهاز الفني للفريق الأول من عدمه إلى نهاية الموسم الحالي، مفضلا التركيز على المرحلة المقبلة التي تنتظره الموسم الحالي ليفتح ذلك المجال على مصراعيه بشأن وجهته المقبلة، خاصة في ظل توارد أنباء عن رغبة أكثر من ناد محلي وخارجي بالتوقيع معه لقيادة فرقها الأولى بدءا من الصيف المقبل.



وذكر الدولي السوري السابق الخطيب في تصريح تلفزيوني، أن الفحيحيل رغم نتائجه الجيدة فإنه يحتاج الكثير من العمل في الفترة المقبلة، مضيفا: «وضعنا أمام اختبار حقيقي بعد تأهلنا إلى القسم الثالث ضمن الستة الكبار والكيفية التي سيظهر فيها الفريق، ولم نكن نرضى لأنفسنا بأن نكون «حصالة» للفرق الخمسة الأخرى، وقد وصلنا إلى ما أصبحنا عليه بعد جهد تعاوني متكامل بين الجميع من أجهزة إدارية وفنية وطبية، ولاعبين حرصوا على التطوير وبذل أفضل ما لديهم، لكننا على الرغم من ذلك لم نصل بعد لأفضل ما لدينا وهناك المزيد ننتظره من اللاعبين»، مشيدا بالدعم الكبير الذي يلقاه من رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس وحرصه ومساندته الدائمين للفريق.