

مبارك الخالدي



أشاد مدرب الشباب عيد سابج بجهود لاعبي الفريق والدعم الكبير الذي حصل عليه الفريق من مجلس الادارة والتي تكللت أمس الأول بالفوز على اليرموك 2-1 ضمن الجولة الـ 17 والتتويج بدوري زين للدرجة الأولى للموسم 2022-2023 وذلك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، مؤكدا أن هذا الانتصار جاء بعد جهد وتعب كبيرين.

وقال سابج، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «أشكر جميع اللاعبين وزملائي في الجهازين الفني والإداري وعلى رأسهم عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي»، مؤكدا ان الفريق سيكون «غير» في الدوري الممتاز.

الشباب ظهر بشكل جيد أمام اليرموك واستحق عن جدارة البطاقة الأولى المؤهلة لدوري الكبار للموسم المقبل، حيث سجل أهدافه عبدالله الباذر وعمر ويد، بينما سجل لليرموك ميغيل اوليفرا، وبذلك رفع رصيده الى 35 نقطة، فيما بقي اليرموك عند رصيده بـ 24 نقطة ومحافظا على موقعه في المركز الثاني، فيما أبقى خيطان على آماله في خطف البطاقة الثانية من اليرموك بفوزه على برقان 2-0 سجلهما وليام وخالد عصام ورافعا رصيده الى 19 نقطة.