

أقرت ولاية مونتانا الأميركية الجمعة قانونا يحظر «تيك توك» قد يعزز إرادة الولايات المتحدة لمنع المنصة الشعبية التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية بالكامل، رغم أن احتمالات تطبيقه بنصه الحالي تبدو مستبعدة.



وجرى إقرار القانون SB419 بغالبية 54 صوتا في مقابل 43 صوتا ضده، لكن لايزال يتعين إقراره من جانب الحاكم الجمهوري لهذه الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد، والتي يزيد عدد سكانها قليلا على مليون نسمة.



وعلى غرار أعضاء كثيرين في الكونغرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يعتقد ممثلو ولاية مونتانا أن المنصة التي يستخدمها 150 مليون أميركي لمتابعة مقاطع فيديو قصيرة ومسلية، تسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين والتلاعب بهم.