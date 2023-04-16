ثامر السليمعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، انه تم تحديد 7298 مقعدا للقبول في مختلف كليات الجامعة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 ضمن قواعد القبول بالكليات الجامعية التي أقرت في اجتماع مجلس الجامعة مؤخرا، مشيرة إلى ان أعداد مقاعد قبول الطلبة التفصيلية في مختلف الكليات هي: «الأسنان 30، الصيدلة 63، الطب المساعد 290، الطب 150، العلوم 1175، الهندسة والبترول 800، العلوم الحياتية 585، العلوم الاجتماعية 550، العمارة 120، العلوم الإدارية 900، الشريعة 385، التربية 1000، الآداب 950، الحقوق 295».