

يعقوب العوضي



تجود الرياضة الكويتية بالكثير من النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب، وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية، وحققوا العديد الإنجازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ومن هؤلاء لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي السالمية السابق عيسى عبدالقدوس، الذي بزغ فجره في العام 1977 حين التحق بفريق كرة اليد بنادي السالمية الذي فاز معه بـ 8 بطولات دوري، بالإضافة إلى 6 بطولات كأس، فضلا عن بطولات الخليج التي نجح في حصد ثلاثة ألقاب منها.



مثل عبدالقدوس المنتخب الوطني في بطولتي العالم في فنلندا والنرويج، وأعلن اعتزاله في 1996 ولكن لم يتمكن من الابتعاد عن معشوقته، حيث عاد كلاعب محترف مع يد الكويت، بل شارك مع المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 1990. كما شارك مع الريان القطري كمحترف وفاز معه ببطولتي الدوري والكأس القطري، ثم انتقل الى الأهلي البحريني وفاز معه بلقب الدوري العام.



ولم يكتف عبدالقدوس بممارسة كرة اليد ففي سنوات 1999 و2000 مثل المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات المغلقة في بطولتين آسيويتين الأولى في اندونيسيا والثانية في إيران وحقق المركز الرابع.



وبعد الاعتزال، اتجه عبدالقدوس إلى الجانب الإعلامي، ثم عمل معلقا لمباريات كرة اليد ومحللا فنيا لها في بعض البرامج الرياضية ومازال.