

القاهرة ـ محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة احيانا والصادمة احيانا اخرى مما يتسبب في حدوث ازمات واختلاق خلافات واثارة المشاكل.. مما يترك اثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي.. «الأنباء» ترصد اكثر التصريحات التي اطلقها نجوم الفن واشعلت الازمات.



رقة وجمال الفنانة نرمين الفقي جعلاها ايقونة تتصدر مؤشرات البحث ترتبط بزواجها وقصة حبها وارتباطها العاطفي كل الشائعات والازمات ومعارك التواصل الاجتماعي.



فجأة أثارت نرمين الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام كما تصدرت مؤشرات البحث عبر «غوغل» نتيجة لتصريحاتها المثيرة بأحد البرامج التلفزيونية.. واعلانها فكرة تقبلها للزواج من ديانة أخرى والتي أحدثت ضجة على صفحات موقع التواصل علقت نرمين الفقي قائلة: أنها ليست ضد الديانات لأننا جميعا خلق الله.. وليس لدي مشاكل او هذه العقد النفسية ولكن لم اتزوج او ارتبط بأي شخص ليس من ديانتي.. وافضل دائما عدم الرد على مروجي الشائعات.. وقالت إنها تعاني من تردد الشائعات حول حياتها الخاصة.



اتهموها بالتناقض والتصريحات المضادة فبعد ان اكدت أن رفضها لفكرة الزواج كان يعود لخوفها من الابتعاد عن والدتها التي كانت ترعاها في مرضها.. وهو السبب وراء ابتعادها لفترة من الزمن عن الساحة الفنية أيضا، لان كل تركيزها كان على رعاية والدتها المريضة إلى أن فارقت الحياة.. ثم عادت وأكدت في تصريح اخر ان أمها رحمها الله كانت ترفض وتبعد الراغبين في الزواج منها لانها كانت مرتبطة جدا بها وكانت صديقتي.. ثم تحولت إلى ابنتي.. ورغم حالة الانكسار الشديد الذي اصابها بعد وفاة والدتها الا ان ذلك لم يمنع كثيرا من هواة التواصل الاجتماعي من نقدها وعتابها او الغضب منها بسبب ما اسموه تناقض التصريحات دون نظر الى حالتها النفسية وظروف حزنها.



الغريب انها في احد البرامج التليفزيونية اعلنت عن ندمها على عدم الزواج والإنجاب ثم عادت مرارا بالتأكيد انها كانت لديها تحفظات على فكرة الزواج واختيار زوج المستقبل المناسب.. وحددت مواصفاته فتى أحلامها التي تتمنى أن تكون متوافرة فيه دون تحديد ان يكون ثريا او مشهورا ولكن تشترط ان يتحمل المسؤولية ويتعامل بحنان شديد.. وتؤكد انها لم تنطق يوما كلمة حب لشخص تتمنى ان تعيش وتستمتع بسماع هذه الكلمة من رجل تحبه.



تصدر اسم نرمين الفقي محركات البحث بعد نشر اخبار عن اقامة شخص ليس مصريا دعوى اتهمها فيها بالنصب وعدم وفائها بالزواج منه واكد في بلاغه انها حصلت منه على هدايا قيمة جدا وغالية الثمن وانها ابلغته بموافقتها على الزواج منه ثم تهربت من تنفيذ وعدها.. وسارع محامي الفنانة باتهامه بالبلاغ الكاذب والتشهير في حق موكلته والاساءة لسمعتها.. وتداول رواد التواصل الاجتماعي هذه الازمة بتعاطف شديد مع الجميلة نرمين وهاجموا مقدم البلاغ واتهموه بالبحث عن الشهرة.. وأعربت نرمين عن سعادتها بدعم محبيها لها، وتسببت مجموعة من الصور نشرتها نرمين الفقي هي وصديقاتها وهن بإجازة بالساحل الشمالي في حالة من الجدل حيث اشاد الكثيرون بنوعية ملابس البحر التي ترتديها في الصور ووصفوها بالاحتشام لأنها لا تظهر المفاتن وتسميها هي ملابس الغطس.. بينما انتقد الكثيرون هذه اللقطات واتهموها بالسعي وراء «التريند» وخلق حالة من الاختلاف.. وحسمت نرمين الأمر بردها انها تستمتع بملابسها وازيائها ولا تسعى لإرضاء رواد السوشيال ميديا ومن يريد انتقادها فلن تمنعه ومن يشيد بها تشكره.



ردا على سؤالها عن إجراء عمليات تجميل جاءت اجابتها لتشعل جدلا وغضبا مكتوما من عدد لا بأس به من النجمات اللاتي قمن باجراء جراحات تجميل فقد قالت:لم أقم بأي عمليات تجميل مؤكدة أنها ليست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد.. وتم تداول اجاباتها على انها تقصد بعض الفنانات وتلمح الى تغيير ملامحهن ولكن نرمين تجاهلت الأمر ورفضت الرد والايضاح.