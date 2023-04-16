أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.إبراهيم الخزي تعميما في شأن مواعيد الدوام الرسمي لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعودتها كما كانت قبل التعميم الإداري رقم 7 لسنة 2023 وذلك بتوجيهات من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «يوقف العمل بالتعميم الإداري رقم 7 لسنة 2023 في شأن دوام موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الفترتين الصباحية والمسائية من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع وذلك لحين دراسة الوضع الأفضل للدوام الصباحي والمسائي لموظفي الوزارة (رجال - نساء) وفقا لاختصاصات وأهداف قطاعات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.













