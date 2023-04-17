محمد راتب



تقدم عضو مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية السابق أحمد محمد هلال العتيبي بمناسبة انتهاء عضويته في مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للمساهمين وجميع أهالي المنطقة على ثقتهم الغالية التي تشرف بها منذ بدء مسيرته التعاونية عام 2013، موضحا أن لدى الجمعية جميع المقومات لتكون في صدارة الجمعيات التعاونية على مختلف الصعد.



وقال: أفخر بخدمة أهالي المنطقة والمشاركة مع إخواني في مجلس الإدارة بتقديم جميع الاقتراحات والخدمات والمشاريع التي تصب في مصلحة تطوير مرافق الجمعية، وكل ما يلزم لتقوية المركز المالي للجمعية، موضحا أنه عمل بجد ومثابرة خلال فترة عمله في جمعية صباح السالم التعاونية سواء في الرئاسة أو خلال العضوية، متمنيا أن يكون قد وفق في تمثيل المساهمين خير تمثيل في تحمل المسؤولية والأمانة.



ودعا العتيبي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وجميع العاملين في الجمعية لاستكمال مسيرة العطاء والتطوير، والمحافظة على المكتسبات وتقديم الأفكار البناءة التي تساهم بتعزيز المركز المالي وتوفير خدمات نوعية لأهالي المنطقة.