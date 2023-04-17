هنأ رئيس اتحاد شركات وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات حمود الحمدان، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بمناسبة التشكيل الحكومي الجديد، ونيله ثقة القيادة السياسية السامية لحمل أمانة المسؤولية خلال المرحلة المقبلة. وقال: الثقة السامية في سموكم وسام على صدركم لمواصلة خدمة الوطن الغالي.



وعبر الحمدان في تصريح صحافي عن «أمنياته بأن تتمكن الحكومة الرابعة لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من دفع البلاد إلى رحاب التنمية المستدامة وتحقيق رؤى كويت جديدة لعام 2035 خلال المرحلة المقبلة».



وأشاد «بالجهود المخلصة للنائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، والتي دأب على بذلها خدمة للوطن الحبيب، مما يؤكد رؤاه المستنيرة ورغبته الأصيلة في التنمية والتطوير وهو ما اتضح جليا في كل المهام والمسؤوليات التي تولاها».



وطالب الحمدان «أعضاء الحكومة الجديدة بالعمل على خطى الوزراء التكنوقراط عبر تأصيل أركان دولة المؤسسات، والانطلاق نحو إنجاز ملفات التنمية عبر اعتماد برامج وخطط تنموية مرحلية ومدروسة من قبل الفنيين وأصحاب الاختصاص، إلى جانب اتاحة المجال للقطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة والحقيقية للمساهمة في عملية التنمية، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشورة من رجالات الدولة ذوي الخبرة والأمانة والاختصاص في مختلف القضايا القومية».



وختم الحمدان، تصريحه، داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويرفل في ثوب العز والفخر، وأن تظل رايته عالية خفاقة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.