قال جيش كوريا الجنوبية امس إن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية صوب قارب من كوريا الشمالية تخطى الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في واقعة زادت من تصاعد حدة التوتر الناجم عن الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها أطلقت أعيرة تحذيرية وبثت إنذارات لإبعاد قارب دورية كوري شمالي انتهك خط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين البلدين.



وأضافت هيئة الأركان المشتركة في بيان امس «جيشنا يحافظ على جاهزية قتالية حاسمة في الوقت الذي يراقب فيه تحركات العدو استعدادا لأي استفزاز محتمل فيما يتعلق بانتهاك خط الحدود من قوارب الدورية التابعة لكوريا الشمالية».



وأشار البيان إلى أن سفينة دورية تابعة لكوريا الجنوبية تعرضت خلال العمليات لحادث طفيف مع قارب صيد صيني قريب بسبب سوء مجال الرؤية لكن الواقعة لم تسفر عن مشكلات في السلامة وتسببت في إصابات طفيفة بين أفراد الطاقم الكوري الجنوبي.



وجاء توغل القارب الكوري الشمالي في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات بسبب تكثيف بيونغ يانغ للأنشطة العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية بما في ذلك تجربة يوم الجمعة لاختبار لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب. ويقول خبراء إن الصاروخ الجديد سيتيح عمليات إطلاق صواريخ دون إنذار مسبق يذكر.



وقالت القوات الجوية لكوريا الجنوبية الأحد إنها ستجري تدريبات مشتركة مع القوات الجوية ومشاة البحرية الأميركية اعتبارا من الاثنين حتى 28 أبريل .