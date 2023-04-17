الاتحاد ولجنة الحكام يتحملان ما يحدث من مهازل بتعيين حكام دون الطموح في مباريات حساسة



انتقد رئيس نادي اليرموك أحمد الجاركي التحكيم في مباراة الفريق الاخيرة أمام الشباب، موضحا أن قرارات تحكيمية في الفترة الأخيرة غير منصفة وظالمة ستؤدي في النهاية لضياع مجهود الفريق، ومرجعا ذلك (حسب تصريحه) إلى اختيار لجنة الحكام لحكام غير مؤهلين.



وقال الجاركي في بيان صحافي: «يؤسفنا ما لمسناه في الآونة الأخيرة من قرارات تحكيمية غير منصفة وظالمة في مباريات في دوري الدرجة الأولى ما يؤدي إلى ضياع مجهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة، والسبب هو اختيار لجنة الحكام في الاتحاد الكويتي لكرة القدم لحكام غير مؤهلين، لذلك يبدو أن دوري الدرجة الأولى آخر اهتمام الاتحاد ولجنة الحكام».



وأضاف الجاركي: «في مباراتنا التي أقيمت الجمعة الماضية مع الشباب ضمن الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم تعرض اليرموك إلى ظلم تحكيمي واضح وصريح من قبل الحكم أحمد العلي وأمام مرأى الجميع في عدد من الحالات منها عندما تعرض لاعبنا للعرقلة ولم يحتسب خطأ صريح لمصلحتنا ليأمر باستمرار اللعب ليسجل الشباب الهدف الأول التعادل في مرمانا مع نهاية الشوط الأول».



وتابع: «لم يكتف الحكم أحمد العلي بذلك بل قام بعدها باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة وسط استغراب من كان في الملعب حيث منح الضوء الأخضر باستمرار اللعب، وبعدها قام بتغيير رأيه بحجة أنه كان يفكر بطرد اللاعب أم لا»، لافتا إلى أن هذا القرار يضع علامات استغراب ويؤكد للجميع أن المنظومة التحكيمية تحتاج إلى تعديل بالكامل، كما أن تلك القرارات تنافى كليا مع الروح الرياضية، فهل يعقل أن يقوم بمثل تلك التصرفات وتمر دون محاسبة، فكيف تريدون أن تتطور كرة القدم ومستوى الحكام في الاتحاد مع مثل هذه الحالات؟



وأكد الجاركي أن اليرموك سيكون له موقف قوي وجاد ولن يمر مرور الكرام لأنه غير معقول أو مقبول أن يقوم النادي بالتعاقد مع لاعبين محترفين ومحليين ومدربين وصرف مبالغ مالية بهذا الحجم ويأتي حكم ويتسبب بإضاعة مجهود فريق بالكامل بأخطاء تحكيمية كارثية تساهم في إحباط اللاعبين خصوصا أن الفريق قريب من التأهل إلى الدوري الممتاز.



وحمل الجاركي اتحاد الكرة ولجنة الحكام ما يحدث من مهازل تحكيمية بتعيين حكام دون الطموح في مباريات حساسة وتوجد عليهم أخطاء تحكيمية سابقة في عدد من المباريات ويتأثرون بالاحتجاجات ولا يمتلكون الثقة بأنفسهم، مبديا استغرابه من عدم وجود تقنية الـ «VAR» في مثل هذه المباريات الحساسة والمصيرية، مؤكدا أن سوء التحكيم كان ومازال أحد الأسباب الرئيسية في تدهور كرة القدم الكويتية ولا يوجد لها حل حتى الآن.