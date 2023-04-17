

هادي العنزي



تغلب اليرموك على نظيره النصر 118-101 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات في المواجهة الأولى بين الفريقين في نهائي دوري الدرجة الأولى لكرة السلة الذي يقام بنظام «بلاي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاث، وسيلتقي الفريقان مجددا في ثاني مبارياتهما الفاصلة الأربعاء المقبل.

وسينتظر الفريق الخاسر خامس الدوري الممتاز ليلتقيه في مواجهة فاصلة من أجل التأهل إلى الممتاز أو البقاء في «الأولى».

وقد جاءت المواجهة بين اليرموك والنصر متكافئة في أغلب أشواطها الأربعة، وتمكن مدرب اليرموك خالد القلاف من وضع فريقه على الطريق الصحيح نحو التأهل إلى الممتاز، بعد قيادتهم إلى فوز مستحق على «العنابي».